Театр "Современник" о ДТП с Ефремовым: "Случившееся - огромная трагедия"

"Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся - огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - передает текст заявления ТАСС.

Руководство театра также принесло соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелали душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родственникам.

Представители театра попросили людей оставаться великодушными и не впадать в крайность. Ведь трагедия уже случилось и ничего изменить нельзя.

"Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - подчеркнуто в заявлении.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.