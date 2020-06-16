Вт, 16.06.2020
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Театр "Современник" о ДТП с Ефремовым: "Случившееся - огромная трагедия"

Михаил Ефремов

ФОТО: скриншот видео

15 июня пресс-служба театра "Современник" распространила официальное заявление о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

"Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся - огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - передает текст заявления ТАСС. 

Руководство театра также принесло соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелали душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родственникам. 

Представители театра попросили людей оставаться великодушными и не впадать в крайность. Ведь трагедия уже случилось и ничего изменить нельзя. 

"Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие - это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - подчеркнуто в заявлении. 

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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