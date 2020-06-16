"Это просто унизительно": адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым о суде, приговоре и компенсациях

Как указал телеканал "Дождь", адвокат Михаила Ефремова объяснил, что у артиста умер близкий друг, поэтому он был в нетрезвом состоянии в этот день.

"У него умер близкий человек. Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - рассказал он.

Кроме того, Пашаев сообщил, что видеоизвинение актера было согласовано со следователем.

Ефремов хочет продолжать настаивать на том, чтобы его посадили в тюрьму. Артист не перестает думать о том, как помочь семье погибшего.

"Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Сильно переживает. Думает, как помочь семье погибшего", - цитирует Пашаева mk.ru.

15 июня телеканал "Дождь" разместил разговор с юристом семьи погибшего 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова Александром Добровинским.

Адвокат объяснил, что он вместе с коллегой подписал документы с братом, позже будут подписаны документы со всеми остальными членами семьи, а в ближайшее время они будут контактировать со следователем, получат ордера и вступят в дело.

Добровинский объяснил, какого наказания хочет семья. Юрист считает, что он убедил семью присоединиться к тому приговору, который выберет прокурор. По его словам, этого актеру будет достаточно.

Что касается денежных компенсаций, то адвокат не уверен, что гражданский иск будет. Добровинский добавил, что цифры, которые фигурируют в СМИ - это фантасмагория.

"Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали, что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения", - подчеркнул он.

Он указал, что переговорил с каналом "Россия" и там нет никаких финансовых соглашений. Родные погибшего не думают вообще ни о какой денежной компенсации. Адвокат также объяснил, что со стороны представителей Михаила Ефремова никто ему не звонил.

"Мне никто не звонил из представителей Михаила Олеговича. Если захотят, меня найдут в любой момент, я все время здесь, все мои телефоны есть" , - сказал он.

Александр Добровинский пояснил также и разбирательства по поводу коррупции в правоохранительных органах. Он указал, что будет изучать материалы, количество штрафов и нарушения. Он предполагает, что Михаил Ефремов и ранее попадался пьяным за рулем, но его отпускали.

Ранее адвокат признался, что ему предлагали быть защитником актера, но он отказался, хотя знал, как строить линию защиты. Он даже был уверен, что сможет оправдать Ефремова.

Добровинский указал, что если защита Ефремова пойдет тем путем, о котором он думает, то актер получит пять-шесть лет условно. Не стоит также забывать, что за актера заступятся многие из его знаменитых коллег.

Только после того, как завершится суд, адвокат может рассказать, как он бы выстраивал защиту. Он также подчеркнул, что свои услуги семье потерпевшего оказывает бесплатно.