Оставить ребенка в машине и уйти в магазин, или Мы не учимся на ошибках других

И все равно, в воскресенье, 14 июня, вечером снова еще одна мамочка оставила своего ребенка в компании собаки в автомобиле, а сама отправилась купить телевизор.

К счастью, этот день был относительно нежарким и проведенные в машине 20 минут никак не навредили ему. Легкомысленной матери грозит штраф - 70 евро - за то, что она оставила малыша без присмотра.

Но бывает иначе. Трагичнее, как это показывают примеры из прошлого.

В различных исследованиях и экспериментах было многократно доказано, что салон автомобиля нагревается чрезвычайно быстро. Например, если на улице 33 градуса, то в машине спустя 20 минут температура достигает уже около 50 градусов! А еще через 20 минут - 60 градусов! Даже если есть маленький зазор для вентиляции - этого будет недостаточно, чтобы предотвратить нагревание салона.

Американский ветеринар Эрни Вард, который борется с тем, чтобы люди не бросали своих любимцев в машине пока им нужно отлучиться по своим делам, в один жаркий день решился на эксперимент. Он залез в свой автомобиль, когда на улице было 35 градусов жары, открыл все три окна от 3 до 5 сантиметров и ждал. Спустя 15 минут температура в салоне уже достигла 45 градусов, но через полчаса термометр показал уже 47 градусов Цельсия. Для собаки и маленького ребенка, которые не могут открыть окна еще больше, - это значит угрозу для жизни, поскольку маленькие тела нагреваются очень быстро.

За последние годы самые громкие случаи произошли в США.

Например, в прошлом году в Нью-Йорке 39-летний Хуан Родригес оставил в машине на жаре двоих годовалых детей и ушел на работу. Когда он вернулся, близнецы уже были мертвы. Трудно в это поверить, но это не такое редкое явление: в США в среднем 38 детей ежегодно умирают оставленными в машине на жаре.