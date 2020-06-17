К Михаилу Ефремову снова приехали силовики

В квартиру актера Михаила Ефремова сегодня, 17 июня, вновь приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), свидетельствует соответствующая видеозапись телеканала РЕН ТВ.
Как предполагается, силовики прибыли, чтобы забрать актера на допрос в связи с аварией на Садовом кольце в центре Москвы.
Как сообщает "Комсомольская правда",
сотрудники ФСИН утром подъехали к дому в Плотниковом переулке, после чего поднялись в квартиру, где, по решению суда, артист находится под домашним арестом.
Ранее 14 июня сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова, чтобы проверить, соблюдает ли он домашний арест. А до этого сотрудники правоохранительных органов наведывались к артисту 12 июня.
По словам домработницы Ефремова Евы Моисеевой, последние дни он чувствует себя очень плохо, все время лежит, почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду, передает телеканал РЕН ТВ.
Домработница добавила, что дети артиста часто его навещают.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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