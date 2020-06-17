К Михаилу Ефремову снова приехали силовики

Как предполагается, силовики прибыли, чтобы забрать актера на допрос в связи с аварией на Садовом кольце в центре Москвы.

Как сообщает "Комсомольская правда",

сотрудники ФСИН утром подъехали к дому в Плотниковом переулке, после чего поднялись в квартиру, где, по решению суда, артист находится под домашним арестом.

Ранее 14 июня сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова, чтобы проверить, соблюдает ли он домашний арест. А до этого сотрудники правоохранительных органов наведывались к артисту 12 июня.

По словам домработницы Ефремова Евы Моисеевой, последние дни он чувствует себя очень плохо, все время лежит, почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду, передает телеканал РЕН ТВ.

Домработница добавила, что дети артиста часто его навещают.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.