Видео ⟩ На улице Гертрудес снова обвалилась брусчатка

Видео: Новый обвал на улице Гертрудес

По словам очевидца, на место ЧП уже прибыли оперативные службы, в том числе полиция. Яму оперативно огородили.

ФОТО: Очевидец TVNET

ФОТО: Очевидец TVNET

Отметим, что днем ранее стало известно о глубокой дыре в асфальте пешеходного тротуара в рижском микрорайоне Торнякалнс.

Галерея: В Торнякалнсе провалился асфальт

Пресс-секретарь департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте сообщила, что обвал асфальта произошел из-за протечки в коммуникациях Rīgas Ūdens.

Напомним, в пятницу, 12 июня, под асфальт провалились сразу два автомобиля. Первый вызов на улицу Эбельмуйжас был получен в 12:51 - в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Вечером того же дня стало известно о втором подобном случае - машина снова провалилась в асфальт. На этот раз на улице Залвес в Шампетерисе-Плескодале.

Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось 5 июня на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.