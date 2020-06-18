Чт, 18.06.2020
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"Наш бизнес умер": Наташа Королева и Тарзан признались в финансовых потерях

Наташа Королева

ФОТО: https://www.instagram.com/koroleva__star/

На волне пандемии коронавируса Covid-19 популярная певица Наташа Королева сообщила, что закрыла салон красоты и спортзал. Об это пишет "7 Дней".

Кроме сцены Наташа Королева занималась бизенесом. У певица был свой салон красоты, а ее супруг Сергей Глушко владел спортзалом. Но в период пандемии прибыль упала, поэтому с бизнесом пришлось расстаться. 

Ранее 47-летняя Королева подчеркивала, что не переживает за прибыльность своего бизнеса, ведь у нее есть сцена.

Но пандемии разрушила все планы. Были запрещены работы в сфере красоты и спорта, очевидно, это стало решающим ударом для супругов. Тем более, что концерты давать тоже было запрещено. 

После выхода из карантина Наташа уже не будет открывать свой салон, а ее муж спортзал. Об этом она сказала журналистам издания "7 дней". 

"Мы их закрыли - с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но, несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!" - отметила она.

По поводу скандала вокруг заявления ее мужа про жалобы на жизнь, она пояснила, что - это вранье и подобного интервью Глушко никогда не давал.

Ранее Наташа Королева высказала свое мнение об употреблении наркотиков и алкоголя.

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