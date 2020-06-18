Лучшие сочетания продуктов на завтрак, ускоряющие обмен веществ

Сытный завтрак является одним из способов добиться стройности - с ним специалисты связывают ускоряющий обмен веществ эффект.

Пропускать завтрак нельзя:

для активизации метаболических процессов и интенсивного жиросжигания прием пищи утром должен начаться не позднее через час после пробуждения.

Благодаря ему организм лучше регулирует колебания инсулина, в клетках повышается чувствительность рецепторов к этому гормону. Таким образом, завтрак защищает от развития инсулинорезистентности и других метаболических нарушений, провоцирующих набор лишнего веса и развитие диабета.

На завтрак диетологи советуют употреблять определенные сочетания продуктов. Например - овсянку с ягодами и орехами.

Данное блюдо содержит медленные углеводы, сохраняющие длительное чувство сытости, и белок, усвоение которого требует больших энергетических затрат.

Еще один пример одного из лучших сочетаний продуктов на завтрак - это яичница с помидорами и луком.

Яйца содержат множество питательных веществ, которые увеличивают мышечную массу и продлевают чувство сытости, что защищает от переедания, помогает худеть, поддерживать вес.

Соединяя их с помидорами и луком, мы получаем дополнительный бонус для улучшения работы сосудов, что также благоприятно влияет на обмен веществ, а также снижает риск болезней сердца и мозга.

Греческий йогурт с фруктами или ягодами. Такой йогурт снабжает организм мононенасыщенным жиром, необходимым для активных функций, и большим количеством белка, что позволяет ускорить метаболизм, а вместе с этим и процессы сжигания жира.

Ягоды и кусочки фруктов содержат антиоксидантные вещества, также позитивно влияющие на жировой обмен.

Авокадо с цельнозерновым хлебом - прекрасная альтернатива хлебу с маслом. Авокадо сочетает полезнейшие омега-3 жирные кислоты и клетчатку, улучшающую работу кишечника и играющую ключевую роль в снижении веса. Вместе с хлебом на завтрак это даст эффект очень долгой сытости, а также ускорит обмен веществ.

Зеленый чай или вода с лимоном также рекомендуются для употребления утром - они помогают организму восстановить утраченную влагу, без которой активный метаболизм просто физически невозможен.