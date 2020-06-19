Жившая некогда в Латвии хип-хоп артистка выпустила сингл вместе с невестой Илона Маска

Американская певица Ashnikko выпустила анимированное видео на трек Cry, записанный вместе с Grimes

В новом клипе Ashnikko и Grimes трансформируются в свои демонические альтер-эго из-за жестокого предательства.

В свои подростковые годы Ashnikko жила в Риге.

Уже тогда она создавала свою музыку и сотрудничала с такими артистами, как ansis, Никлавс, Ориола и другие.

Теперь у нее контракт с Warner Music, а у ее видеоклипов миллионы просмотров.

Ashnikko ФОТО: пресс-фото

"Я до последнего откладывала этот релиз. Мне казалось неправильным выпускать музыку в разгар самых крупных и преобразующих протестов в нашей жизни. Призываю вас продолжать требовать демократических и законодательных изменений: подписывайте петиции, участвуйте в протестах, пишите и звоните чиновникам и делайте пожертвования в пользу локальных организаций, поддерживающих темнокожее сообщество, в частности темнокожих трансгендерных женщин", - написала она в Instagram.

Ashnikko - американская певица, некогда жившая в Латвии. Популярность девушка приобрела после трека Stupid, записанного с рэпером Yung Baby Tate - он стал вирусным на платформе TikTok.