Пт, 19.06.2020
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  • Татьяна Брухунова перестала скрывать семейные отношения с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова перестала скрывать семейные отношения с Евгением Петросяном

ФОТО: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/

Татьяна Брухунова похвасталась в соцсетях семейной книгой с фотографиями. Она призналась, что ей нравится собирать важные моменты жизни моей семьи в книгах. Об этом Татьяна рассказала в Instagram. 

Женщина показала в профиле книгу с Евгением Петросяном на обложке. К снимку она добавила публикацию.

"Сегодня я хочу сказать каждому читающему эти строки - печатайте свои фотографии! Ни один цифровой носитель не заменит счастье перелистывания лощеной бумаги с памятными снимками", - посоветовала она подписчикам. 

Татьяна также подчеркнула, что ей нравится оформлять семейные снимки в книгу. 

"Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - заверила Брухунова. 

Напомним, ранее Петросян впервые опубликовал совместное фото с Брухуновой.  

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