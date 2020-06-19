Татьяна Брухунова перестала скрывать семейные отношения с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова похвасталась в соцсетях семейной книгой с фотографиями. Она призналась, что ей нравится собирать важные моменты жизни моей семьи в книгах. Об этом Татьяна рассказала в Instagram.
Женщина показала в профиле книгу с Евгением Петросяном на обложке. К снимку она добавила публикацию.
"Сегодня я хочу сказать каждому читающему эти строки - печатайте свои фотографии! Ни один цифровой носитель не заменит счастье перелистывания лощеной бумаги с памятными снимками", - посоветовала она подписчикам.
Татьяна также подчеркнула, что ей нравится оформлять семейные снимки в книгу.
"Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - заверила Брухунова.