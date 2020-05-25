Family look: Петросян впервые опубликовал совместное фото с Брухуновой

Евгений Ваганович опубликовал фотографию, на которой он сидит на скамейке вместе с Татьяной. На обоих надеты похожие плащи и солнечные очки. На лице Петросяна черная маска.

"Family look", - лаконично подписал снимок артист.

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Ранее артист старался не появляться с Татьяной на общих снимках, хотя они часто отмечались в одних и тех же местах. Это можно было понять по геолокации из Instagram и сторис.

СМИ ранее сообщали, что Петросян и Брухунова поженились.