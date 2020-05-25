Пн, 25.05.2020
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Family look: Петросян впервые опубликовал совместное фото с Брухуновой
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova/petrosyanevgeny/ коллаж RUS.TVNET

74-летний российский юморист Евгений Петросян на своей Instagram-странице впервые опубликовал совместный снимок со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой и подтвердил, что они - семья.

Евгений Ваганович опубликовал фотографию, на которой он сидит на скамейке вместе с Татьяной. На обоих надеты похожие плащи и солнечные очки. На лице Петросяна черная маска. 

"Family look", - лаконично подписал снимок артист. 

Комментарии к публикации были отключены.  

Ранее артист старался не появляться с Татьяной на общих снимках, хотя они часто отмечались в одних и тех же местах. Это можно было понять по геолокации из Instagram и сторис. 

СМИ ранее сообщали, что Петросян и Брухунова поженились. 

Напомним, прошло два года после скандального развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Артисты были в браке 33 года. Как выяснилось, не последнюю роль в нем сыграла молодая помощница артиста Татьяна. 

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