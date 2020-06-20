Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

Кроме вопросов о детях, работе в ООН и беженцах, Джоли спросили и о громком разводе с Брэдом Питтом.

"Я решила расстаться ради благополучия моей семьи. Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии", - коротко ответила актриса.

Она объяснила, что многие воспользовались тем, что звезда молчит на эту тему. В результате некоторые издания опубликовали лживую информацию про ее детей.

Напомним, Анжделина и Брэд официально поженились в 2014 году. Пара пережила шумиху в СМИ, ведь писали, что ради Джоли актер развелся с Дженнифер Энистон.

Этот союз продлился 10 лет. В третьем браке с актером Брэдом Питтом она родила троих малышей, а троих усыновила. В 2019 году пара официально развелась.

Таким образом, у нее растут трое сыновей - Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также три дочери - Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Но лишь Шайло, Нокс и Вивьен - биологические дети Анджелины и Питта.