У Димы Билана "забрали" победу на Евровидении

Они разместили опрос, в результате которого, Билан с песней Believe опустился девятую строчку.

Новой победительницей стала Ани Лорак, выступавшая тогда от Украины с композицией Shady Lady. Напомним, в 2008 году она заняла на конкурсе второе место.

✨ Congratulations to @AniLorak 🇺🇦 for winning tonight’s #EurovisionAgain fan vote!



We’re also very happy to announce that Belgrade 2008 🇷🇸 will be available on the #Eurovision YouTube channel forever ’til the end of time so you can watch it again and again and again! 🤩 https://t.co/W1gfy5XXiK — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 20, 2020

Напомним, с песней Shady Lady в 2008 году Ани Лорак представила Украину на международном конкурсе песен "Евровидение-2008". Авторами были Карен Кавалерян и Филипп Киркоров.

Галерея: концерт Ани Лорак в Риге в 2014 году

В Греции, во время конкурса, было много слухов о том, что популярный композитор Димитрис Контопулос является одним из авторов этой песни, хотя его имя не было в авторах песни. Позднее это подтвердилось.

Ани Лорак выступала во втором полуфинале под номером 4, и заняла 1 место с 152 баллами. В финале она уступила Диме Билану и его песне Believe всего на 42 балла.

После была выпущена русская версия песни под названием "С неба в небо".