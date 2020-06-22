Пн, 22.06.2020
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У Димы Билана "забрали" победу на Евровидении

Дима Билан

ФОТО: скриншот видео

Организаторы конкурса "Евровидение" устроили зрительское голосование в своем Twitter-аккаунте. В результате, певца Диму Билана "лишили" победы в 2008 году. Об этом пишет Super.ru. 

Они разместили опрос, в результате которого, Билан с песней Believe опустился девятую строчку.

Новой победительницей стала Ани Лорак, выступавшая тогда от Украины с композицией Shady Lady. Напомним, в 2008 году она заняла на конкурсе второе место. 

Напомним, с песней Shady Lady в 2008 году Ани Лорак представила Украину на международном конкурсе песен "Евровидение-2008". Авторами были Карен Кавалерян и Филипп Киркоров.

Галерея: концерт Ани Лорак в Риге в 2014 году 

В Греции, во время конкурса, было много слухов о том, что популярный композитор Димитрис Контопулос является одним из авторов этой песни, хотя его имя не было в авторах песни. Позднее это подтвердилось.

Ани Лорак выступала во втором полуфинале под номером 4, и заняла 1 место с 152 баллами. В финале она уступила Диме Билану и его песне Believe всего на 42 балла.

После была выпущена русская версия песни под названием "С неба в небо". 

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