"Называл нас породой легковерных дураков": мать Децла выпустила книгу со своими воспоминаниями

В частности Ирина рассказывает, что Кирилл был очень доверчивым и добрым.

"Конечно, готовность кидаться на выручку и доверчивость много раз выходили сыну боком. Во взрослом возрасте, бывало, предлагали разные проекты. Он загорался, включался, привычно вытаскивал на себе. Потом все в сливках, а он - в стороне", - писала она.

По ее словам, это повторялось довольно часто.

"Но меркантильности в нем все равно не родилось. Ну не было в Кирилле гена, отвечающего за расчетливость - и все тут! Только фантазия и доброта", - отмечает Толмацкая.

Женщина вспоминает, что ее мужу и отцу Кирилла Александру это ужасно не нравилось.

"Саша, случалось, на эмоциях называл нас породой легковерных дураков, говорил, все время огребать за это будем. Прав был. Но, несмотря на весь местами очень горький опыт, ни я, ни Кирилл не изменились.

Такая уж мы порода, обреченная верить в то, что все обязательно будет хорошо. Потому что, если у человека мысли позитивные и намерения честные, все должно быть хорошо. Разве нет?", - спрашивает она в своих мемуарах.

Напомним, 3 февраля, в Ижевске ушел из жизни исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл a.k.a. Le Truk. У артиста осталась жена Юлия и сын Антоний. Причиной смерти стала остановка сердца. Наркотических веществ в крови артиста найдено не было.