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"Мы больше не живем вместе": Дмитрий Исхаков прокомментировал развод с Полиной Гагариной

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

ФОТО: https://www.instagram.com/madam_gagara/

В мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - 33-летняя певица Полина Гагарина и 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков.

Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались.

По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности. 

В браке Дмитрий и Полина были 6 лет. До последнего момента никто из них не комментировал сообщения о разводе.

22 июня Дмитрий Исхаков прервал молчание и оставил короткое послание на своей Instagram-странице. 

"Мы больше не живем вместе... Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - написал он.

"Я до последнего верила, что это неправда!", "Самое емкое слово здесь:"наших"... Счастья вам", "Мудрости и терпения в дальнейшем", "Печально. Вы красивая пара", - писали подписчики в комментариях. 

Напомним, ранее Полина Гагарина состояла в браке с актером Петром Кисловым. В 2007 году  уних родился сын Андрей. В 2010 году пара развелась. Брак с Дмитрием произошел в 2014 году. Они познакомились на съемках. В апреле 2017 года у супргов родилась дочь Мия. 

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