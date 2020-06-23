"Мы больше не живем вместе": Дмитрий Исхаков прокомментировал развод с Полиной Гагариной

Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались.

По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности.

В браке Дмитрий и Полина были 6 лет. До последнего момента никто из них не комментировал сообщения о разводе.

22 июня Дмитрий Исхаков прервал молчание и оставил короткое послание на своей Instagram-странице.

"Мы больше не живем вместе... Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - написал он.

"Я до последнего верила, что это неправда!", "Самое емкое слово здесь:"наших"... Счастья вам", "Мудрости и терпения в дальнейшем", "Печально. Вы красивая пара", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Полина Гагарина состояла в браке с актером Петром Кисловым. В 2007 году уних родился сын Андрей. В 2010 году пара развелась. Брак с Дмитрием произошел в 2014 году. Они познакомились на съемках. В апреле 2017 года у супргов родилась дочь Мия.