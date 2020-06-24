Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Паулины Андреевой. В главной роли - Богомолов

Он будет включать восемь эпизодов и выходить на платформе more.tv.

В центре сюжета психотерапевт Олег - известный столичный психотерапевт. Он невероятно востребован, но ему самому нужна помощь (кризис среднего возраста, зависимость от препаратов, жизнь с мамой в 40 лет).

Но его жизнь меняется, после того, как приходится оказывать экстренную психологическую помощь жертвам авиакатастроф и насилия.

"Это мой первый полноценный сценарий для большого проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может", - цитирует Паулину PeopleTalkr.ru.

У сериала яркий актерский состав: в главной роли - Константин Богомолов (он играет психотерапевта), Елена Лядова, Игорь Верник, Анна Чиповская, Олег Меньшиков и другие.