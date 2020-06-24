Гарик Харламов опроверг, что их развод с Кристиной Асмус - это часть шоу

В беседе с изданием "Комсомольская Правда" Маркони заявил, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу, в конце которого выполнили синхронное задание.

"В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих.

Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки", - заявил он.

Ведущий называет случившееся "веселым розыгрышем" и "дружеской подколкой", "интересно взбудоражившей медийное пространство".

Впрочем, сама пара официальных опровержений пока не делала. Оба выставили в Instagram посты, в которых высказываются о комментаторах, которые "все знают" и про причины развода, и даже спекулируют на теме.

"Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - написала Кристина.

"Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Мы разводимся из-за поправок в конституцию??? Вы серьезно?" - написал Гарик.

Вскоре Харламов опубликовал новый пост, в котором написал: "Хорош уже )) просто разводимся и все!".

Он также добавил видео, в котором прокомментировал, что оценил ход Маркони, который решил "пропиарить Comment Out за счет чужого развода".

"Класс, господин Маркони, я в восторге", - сказал он и призвал СМИ, которые перепечатали новость о якобы розыгрыше, попросить у ведущего передачи хотя бы трейлер или нарезку.

О том, как обстоят дела на самом деле, судя по всему, мы узнаем в июле, на который якобы запланирован выход передачи.

Напомним, в мае Кристина Асмус рассказала в интервью, что они с Гариком Харламовым наконец-то перебрались в свой новый 4-этажный загородный дом на Рублевке. Супруги переехали примерно в середине апреля.

Гарик Харламов начал отношения с актрисой Кристиной Асмус, когда еще был официально женат. Свои отношения пара не афишировала. СМИ распускали слухи о романе звезд. Гарик разъехался с женой Юлией в конце 2012-го. Тогда он сделал заявление в соцсетях. В 2013 году пара официально зарегистрировала отношения. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.