Администратор ликвидируемого Latvijas Krājbanka в мае вернул 3100 еврo

В мае 2020 года администратор Latvijas Krājbanka вернул эту сумму за счет ранее выданных банком кредитов. За четыре месяца этого года администратор вернул 13 458 евро.

Расходы на процесс неплатежеспособности Latvijas Krājbanka в мае составили 29 705 евро.

В конце мая банк был должен Гарантийному фонду вкладов еще 173,426 млн евро.

Активы Latvijas Krājbanka в конце декабря составили 11,246 млн евро, а собственный капитал был негативным - минус 464,824 млн евро.

Latvijas Krājbanka был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка.