Новый шеф бюро министра образования заработал почти 80 тысяч

Путниньш - депутат думы Цесского края. За работу в самоуправлении он получил 10 296 евро. В SIA Piebalgas Kūpinātava, где он числится торговым представителем, Путниньш заработал 429 евро, а в Цесском цифровом центре - 164,53 евро.

От Агентства авторских прав и коммуникаций - Латвийского общества авторов он получил гонорар 532 евро, еще 333 евро поступили из Латвийского этнографического музея под открытым небом.

Одновременно в прошлом году Путниньш продал недвижимость за 67 500 евро.

В собственности Путниньша - квартира в Риге и земельный участок в Инешской волости, а также один объект недвижимости в той же волости в долевой собственности. Ему принадлежит автомобиль Volvo XC90, тогда как Audi A6 находится у него во владении.

Также ему принадлежат акции управляющей инвестиционной компании Indexo общей стоимостью 240 евро.

Путниньш задекларировал долговые обязательства на сумму 23 931 евро.

Как сообщалось, прежняя глава бюро Мелбарде Силвия Аматниеце ("Новое Единство") ушла по личным причинам. С 26 мая бюро возглавляет Путниньш.

В офисе Мелбарде сейчас четыре советника. В вопросах коммуникаций ей помогают Ренарс Лаздиньш и Сандрис Сабаев. По направлениям политики консультирует бывшая заместитель госсекретаря Минобразования Илзе Салениеце, а недавно к команде присоединился экс-депутат Янис Рейрс ("Новое Единство"), став советником Мелбарде по финансам.