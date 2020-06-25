Ксения Собчак подаст в суд на немецкое издание из-за клеветы

"Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", - написала Собчак.

Статья, про которую говорит Собчак, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня. Она называется "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих "глупыми и ленивыми".

В ней журналисты приводят цитаты из высказываний Ксении Анатольевны о протестах в США: "Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно *********, давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".

Напомним, ранее компания Audi, лицом которого Ксения Собчак была на протяжении восьми лет, разорвал рекламный контракт, заявив, что "отвергает любые формы расизма и дискриминации".