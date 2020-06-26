Фото ⟩ Дом Ефремова в Юрмале: что там сейчас?

Напомним, в 2013 году Михаил Ефремов рассказывал в интервью порталу "7 дней", что приобрел в Юрмале два дома.

Идея купить дом в Юрмале возникла у его супруги Софьи Кругликовой примерно в 2011 году. До этого Ефремов приезжал в гости к коллеге, с которым снимал программу "Гражданин поэт".

Ефремов не раз говорил, что ему очень нравится Юрмала. В детстве его сюда привозила мама и он отдыхал с ней в пансионатах.

"Я запомнил Юрмалу как очень красивое место. А еще местный воздух - смесь морского и хвойного - полезен по моим астматическим делам, здесь мне дышится легче", - признавался актер.

Он тогда добавил журналистам, что Юрмала стала модным местом, а цены на недвижимость выросли. При этом Михаил объяснил, что на "первой линии", где стоят дома его известных коллег, недвижимость стоит дорого, а его имущество находится в "настоящей Юрмале" - поэтому и цены совсем другие. В разговоре с прессой он подчеркнул, что их окружают обыкновенные местные жители.

Так и есть, в Меллужи рядом с домом Михаила Ефремова находится небольшой местный магазинчик и кафе. Работники хорошо знают артиста.

В разговоре с RUS TVNET они не стали скрывать, что Михаил Олегович часто заходил к ним, когда бывал в Латвии. В этом году продавцы его не видели. Работают в заведении в основном местные жители, и все очень хорошо относятся к актеру.

Ефремов подчеркивал в беседе со СМИ, что в Меллужи всегда тихо и совсем другие цены. Супруга нашла дом и дешевле, но они узнали, что "если в Латвии иностранец тратит определенную сумму на покупку недвижимости, то получает сразу и вид на жительство, который заменяет шенгенскую визу".

Дом Михаила Ефремова в Юрмале ФОТО: TVNET

Супруги тогда рассказали, что на дом в Юрмале хватило того, что Ефремов заработал программой "Гражданин поэт". Он обычно приезжал в Латвию шесть или семь раз в год, а вот София иногда могла жить там с детьми все лето.

Михаил тогда уточнил, что не расположен к ведению хозяйства. Но у них есть бывшие хозяева, которые продали недвижимость. Они за небольшую плату помогают им по хозяйству.

"Когда нас здесь нет, они ухаживают за домом и садом. Так что с дачей нам кругом повезло", - отмечал он.

RUS TVNET побывал у дома Михаила Ефремова. Территория ухожена, газон подстрижен. Видно, что дом не пустует. В саду находятся детские игрушки, надувной бассейн, а во дворе стоит автомобиль.

Галерея: Дом Михаила Ефремова в Юрмале

25 июня в прессе появилось сообщение, что актер якобы продает один из домов, чтобы выплатить компенсацию, но его адвокат Эльман Пашаев эту новость опроверг.

Он указал, что его подопечный в настоящее время не может ничего продать, так как находится под домашним арестом. Об этом пишет портал StarHit.ru.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Экспертиза признала Михаила Олеговича вменяемым.