5 килограммов клубники от дефицита железа не спасут. Что делать?

"Железо – крайне нужное организму и важное минеральное вещество, которое входит в состав каждой клетки человека.

Одной из главных функций железа является образование красных кровяных телец, которые отвечают за снабжение организма кислородом.

Кислород, в свою очередь, необходим для функционирования всего организма, для хорошего самочувствия, энергии и работы памяти. Наиболее оптимальным источником железа считается сбалансированное питание", – рассказывает фармацевт Иванда Крастиня.

Дело не только в гемоглобине

Гемоглобин – это содержащий железо белок, который находится в красных кровяных тельцах эритроцитах и снабжает организм, в том числе мозг, кислородом. Первыми признаками нехватки железа являются усталость, нарушение концентрации и сонливость, а вскоре к ним присоединяются также физическая слабость и чувство обессиленности.

Сдавая анализы крови, важно определить уровень как гемоглобина, так и ферритина (запасов железа), чтобы исключить ситуацию, когда при еще соответствующем норме гемоглобине ферритин настолько низкий, что до малокровия остается лишь шаг. Если понижен только уровень ферритина, а гемоглобин держится в пределах нормы – это дефицит железа; если ниже уровня нормы упали и ферритин, и гемоглобин, то можно говорить о малокровии.

Хороший план для пополнения резервов железа. Рекомендует врач:

Вегетарианцы должны уметь считать

Хотя железо содержится во множестве различных продуктов, в организме лучше всего всасывается (на 30%) двухвалентное железо, которое есть в говядине и говяжьей печени. В батончиках гематогена оно тоже есть, но этот вариант вегетарианцам не подойдет, так как гематоген изготавливается из бычьей крови, к тому же в нем много сахара. В свою очередь,

в клубнике, красной свекле, шпинате, гречке, бобовых и клюкве находится трехвалентное железо, которое усваивается организмом в три раза хуже (на 10%).

Если выяснить, сколько железа содержит каждый из продуктов и распланировать свой рацион так, чтобы в день получать по крайней мере 5 мг железа, за месяц можно повысить показатель ферритина (правда, лишь в том случае, если у человека нет проблем со всасыванием питательных веществ).

Ешьте вместе с белками

Уровень железа можно повысить и при помощи орехов, абрикосов и клубники – при условии, что в рационе достаточно белков. Чтобы железо хорошо всасывалось, оно должно прикрепиться к транспортным белкам. Если питание не слишком богато белками, поступившее в организм железо не сможет усвоиться. Кроме того,

клубника с молоком – это, с одной стороны, вкусно, но поскольку в молоке содержатся и белки, и кальций, усвоение железа будет затруднено.