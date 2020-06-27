"Вся жизнь и культура в нашем государстве - условные": мнения о деле Серебренникова

Чулпан Хаматова, Рома Зверь, Oxxxymiron, Юлия Пересильд, Антон Долин, Дмитрий Быков и другие российские знаменитости высказались о судебном процессе над режиссером Кириллом Серебренниковым и другими фигурантами по делу "Седьмой студии".
Накануне оглашения приговора коллеги режиссера и деятели культуры высказали активную поддержку по дело "Седьмой студии". В середине июня коллеги Серебренникова в очередной раз к министерству культуры с открытым письмом на имя министра культуры Ольги Любимовой. Документ подписали несколько тысяч человек.
26 июня был оглашен приговор по делу "Седьмой студии". Суд пришел к выводу, что режиссер осуществлял общее руководство схемой по хищению денег.
Судья зачитала, что Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере. Тем самым, режиссер был приговорен к условному сроку и дополнительному денежному штрафу (три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро)).
Многие знаменитости, журналисты и деятели культуры называют происходящие "показательным театром" и "сфабрикованным делом".
Галерея: Кирилл Серебренников в зале суда
"Все дело Серебренникова - это очевидная и показательная, как у нас говорят, "ответочка". До сих пор не очень ясно, на что конкретно, но очевидно, что на острополитические художественные высказывания. Вопрос решается на самом верху, Путин никогда не скрывал, что в курсе дела", - написал в Twitter журналист Алексей Пивоваров.
У здания суда был замечен писатель Дмитрий Быков:
"Мы пришли, чтобы почувствовать себя причастными к борьбе за доброе имя Серебренникова".
Певец Рома Зверь, сыгравший в фильме Серебренникова "Лето" Майка Науменко, отмечал в разговоре с "Открытым медиа", что не надеется, что массовая поддержка может повлиять на приговор. Тем не менее, он тоже пришел.
"Мы пришли ради себя. Если бы не пришли, это значит, что с нами что-то не так", - сказал он.
В поддержку Кирилла Серебренникова высказывалась актриса Виктория Исакова.
""Российское правосудие" - что это за понятие такое? Это наверное мой главный вопрос сейчас. Сфабрикованное дело! Искалеченные судьбы. Умные, талантливые и честные люди вынуждены оправдываться за то чего не совершали. Когда то, когда , наверное, нас уже не будет, наши потомки доберутся до архивов и узнают правду. Почему, зачем и кому это было нужно. Но мы живем здесь и сейчас", - рассуждала она в соцсетях.
Чулпан Хаматова накануне суда также записала несколько видеообращений.
"Deadline надежды. Мы сегодня на "красной линии". Творчество невозможно без свободы. Свобода - есть его суть. Нет свободы - нет творчества. Каким будет пространство театра после вынесения приговора? Пространством, где каждый участник должен оглядываться, не вывалился ли он за рамки допустимого, согласованного высказывания? Это не театр, это агитпроп. Агитпроп будет, культуры нет", - написала актриса.
На своей Instagram-странице хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Оксимирон) призвал два миллиона своих подписчиков явиться к зданию суда во время оглашения на приговора по делу "Седьмой студии".
В своей публикации он критиковал судебный процесс, а также выступил против голосования по поправкам к Конституции РФ во время пандемии коронавируса.
"Давайте вместе скажем "нет" сразу трем вещам - во-первых, заражению ковидом. Во-вторых, голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и в-третьих заказным судебным процессам, цель которых - запугать свободомыслящих и творческих людей", - написал он.
Происходящим возмутилась актриса Юлия Пересильд:
"Дорогие друзья, кто-то имеет отношение к искусству, кто-то не имеет. Но мне кажется, что сегодня произошла страшная предразвязка в отношении фигурантов дела "Седьмой студии". Я ожидала чего угодно, но только не этого. Если вам не безразлично, что происходит в этой стране, которую я люблю, прислушайтесь. Я не понимаю, как можно сажать невиновных и так нагло врать… Мне очень грустно и больно сейчас. Наверное, у многих из вас есть дети и многие из вас планируют в этой стране жить, дышать свободно, жить по закону и заниматься любимым делом, развиваться… Если вы к этому не безразличны, кто может из вас, просто поделитесь этим, расскажите про это".
После оглашения приговора кинокритик Антон Долин написал:
"Сроки условные. Вся жизнь и культура в нашем государстве - условные. И то облегчение, которое мы (и я, не буду врать) сейчас испытываем - условные. Это был главный киносеанс года. Самый поучительный. Ну, как сеанс? Условно".
Напомним, остальные фигуранты дела - бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский - тоже приговорены к условным срокам.
Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу, так как суд переквалифицировал ее обвинение с мошенничества на халатность.
Так, Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро).
Алексей Малобродский получил два года условно и штраф 300 тысяч рублей (3870 евро), Юрий Итин - три года условно и штраф 200 тысяч рублей (2580 евро), Софья Апфельбаум - штраф 100 тысяч рублей (1290 евро), и она освобождена от его уплаты.
Гражданский иск Министерства культуры к фигурантам дела о взыскании 129 миллионов рублей (1 млн 621 тыс. евро) - удовлетворить.
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