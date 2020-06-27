"Вся жизнь и культура в нашем государстве - условные": мнения о деле Серебренникова

Накануне оглашения приговора коллеги режиссера и деятели культуры высказали активную поддержку по дело "Седьмой студии". В середине июня коллеги Серебренникова в очередной раз к министерству культуры с открытым письмом на имя министра культуры Ольги Любимовой. Документ подписали несколько тысяч человек.

26 июня был оглашен приговор по делу "Седьмой студии". Суд пришел к выводу, что режиссер осуществлял общее руководство схемой по хищению денег.

Судья зачитала, что Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере. Тем самым, режиссер был приговорен к условному сроку и дополнительному денежному штрафу (три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро)).

Многие знаменитости, журналисты и деятели культуры называют происходящие "показательным театром" и "сфабрикованным делом".

Галерея: Кирилл Серебренников в зале суда

"Все дело Серебренникова - это очевидная и показательная, как у нас говорят, "ответочка". До сих пор не очень ясно, на что конкретно, но очевидно, что на острополитические художественные высказывания. Вопрос решается на самом верху, Путин никогда не скрывал, что в курсе дела", - написал в Twitter журналист Алексей Пивоваров.

У здания суда был замечен писатель Дмитрий Быков:

"Мы пришли, чтобы почувствовать себя причастными к борьбе за доброе имя Серебренникова".

Певец Рома Зверь, сыгравший в фильме Серебренникова "Лето" Майка Науменко, отмечал в разговоре с "Открытым медиа", что не надеется, что массовая поддержка может повлиять на приговор. Тем не менее, он тоже пришел.

"Мы пришли ради себя. Если бы не пришли, это значит, что с нами что-то не так", - сказал он.

В поддержку Кирилла Серебренникова высказывалась актриса Виктория Исакова.

""Российское правосудие" - что это за понятие такое? Это наверное мой главный вопрос сейчас. Сфабрикованное дело! Искалеченные судьбы. Умные, талантливые и честные люди вынуждены оправдываться за то чего не совершали. Когда то, когда , наверное, нас уже не будет, наши потомки доберутся до архивов и узнают правду. Почему, зачем и кому это было нужно. Но мы живем здесь и сейчас", - рассуждала она в соцсетях.

Чулпан Хаматова накануне суда также записала несколько видеообращений.

"Deadline надежды. Мы сегодня на "красной линии". Творчество невозможно без свободы. Свобода - есть его суть. Нет свободы - нет творчества. Каким будет пространство театра после вынесения приговора? Пространством, где каждый участник должен оглядываться, не вывалился ли он за рамки допустимого, согласованного высказывания? Это не театр, это агитпроп. Агитпроп будет, культуры нет", - написала актриса.

На своей Instagram-странице хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Оксимирон) призвал два миллиона своих подписчиков явиться к зданию суда во время оглашения на приговора по делу "Седьмой студии".