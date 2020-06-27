"Это не угроза - это просто песня": реакция Ксении Собчак на текст главреда Wonderzine о ее шутках

Напомним, что на своей Instagram-странице Ксения Собчак несколько раз шутила о представителях других рас и пускалась в рассуждения о том, что "любые правозащитные протесты заканчиваются разбоем и грабежами".

"Ее высказывания показались нам недопустимыми - хамскими, оскорбительными, перевирающими факты. Этим соображением мы и поделились с нашими читателями", - объясняет свою позицию Wonderzine.

Текст Ксении Анатольевне не понравился и она позвонила главреду Юлии Таратуте. Разговор был мирный, была начата дискуссия о расизме.

24 июня стало известно, что компания Audi, амбассадором которой 8 лет была Собчак, расторгла с ней договор. А немецкий Business Insider опубликовал текст, в котором посчитала высказывания журналистки дискриминирующими и расистскими. В свою очередь, Ксения намерена подавать на издание в суд за клевету.

Она также вновь связалась с главредом Wonderzine и обвинила в том, что портал написал заказной текст.

"Скоро узнаешь. Я просто так это б***ство не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза - это просто песня, если что", - приводит слова Собчак издание.

Портал отметил, что воспринимает это сообщение именно как угрозу. Они решили сделать слова Ксении Собчак публичными. Кроме того, они не считают язык ее обращения допустимым для ведения диалога.

В своей публикации редактора еще раз указали, что стараются в своих материалах разбирать этические задачи и выступать в защиту самых разных людей, которые в этом нуждаются.

Авторы текста недоумевают, что произошло бы, если бы подобное письмо получил редактор современного западного СМИ.