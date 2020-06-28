Netflix сделал свой фильм про "Евровидение-2020". Латвия в нем вышла в финал

"Евровидение: История огненной саги" - это комедия, снятая Дэвидом Добкиным по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла. Кстати, в одной из главных ролей снялся и сам Феррелл. В фильме снимались также Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато.

Фильм рассказывает историю музыкантов-исполнителей из Исландии - Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир. С самого детства они мечтают попасть на "Евровидение". Это становится настолько навязчивой идеей, что вызывает смех у жителей их родного городка. Отдельную роль играет "средневековая вера" Сигрит в эльфов.

Видео: Песня Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир

Итак, Сигрит и Ларс таки попадают на "Евровидение-2020", где представляют Исландию. Мы не будем рассказывать детали, чтобы избежать спойлеров, но с ними постоянно происходят различные неприятности. Единственное, что расскажем: в конце все завершится хэппи-эндом.

Примечательный факт, в фильме много настоящих деталей и персонажей.

К примеру, сцена конкурса "Евровидение" выглядит очень натурально и похожа на декорации в Израиле.

Также в картине появляются настоящие участники конкурса - Джамала, Кончита Вурст, Билал Хассани, Нетта Барзилай и многие другие.

Мы все-таки себе позволим небольшой спойлер.

Очень колоритно представлен участник из России - Александр Лемтов. Кажется, что это такой собирательный образ из Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева.

Манера пения и его одежда, расшитая золотом, невольно наталкивают на эту мысль. Кстати, в картине мягко намекают на нетрадиционную ориентацию конкурсанта, но на прямой вопрос Лемтов отвечает: "В России геев нет!".

Видео: конкурсная песня участника из России

Интересно, что в фильме показали все этапы конкурса и даже голосование. Кстати, по его результатам в первом полуфинале Латвия прошла в большой финал.

Напомним, из-за пандемии реальный конкурс "Евровидение" было решено отменить. Теперь "Евровидение" пройдет только в 2021 году - 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая. Мероприятие пройдет в Роттердаме.

Сцена "Евровидение-2020" ФОТО: NPO/AVROTROS/NOS

Сейчас участие в конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили 23 страны.

Правила конкурса гласят, что песня должна быть уже другой. Она не может прозвучать публично раньше 1 сентября 2021 года. Это значит, что в конкурсе 2021 года наша латвийская конкурсантка Саманта Тина не может выступить с песней Still breathing.

Сейчас представители LTV и Supernova ищут решение и песню, с которой Саманта могла бы представить Латвию в Европе.

Галерея: Саманта Тина на конкурсе Supernova

Кстати, 22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала "Евровидения". Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз.

Видео: трейлер фильма "Евровидение: История огненной саги"