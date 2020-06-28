Ушел из жизни основатель и художественный руководитель варьете "Юрас перле" Марк Гурман

Марк Наумович ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили его родные.

В 1958 году Гурман окончил Рижское хореографическое училище и был принят в балетную труппу Рижского театра оперы и балета. В последствии был солистом до 1978 года.

Одновременно с работой в театре пробовал себя как хореограф, а в 1965 году работал со сборной Латвийской ССР по художественной гимнастике.

В 1969 году Гурман основал в Юрмале варьете "Юрас перле", которым руководил до 1990 года. Это был первый коллектив такого жанра в СССР. Только через три года подобная программа появилась в Москве, а затем и в Ленинграде - ныне Петербурге.

Напомним, что в этом варьете свой творческий путь начали такие звезды, как Лайма Вайкуле и Борис Моисеев.

В ресторан с уникальной шоу-программой попасть было не так просто, туда пускали только избранных, следовало соблюдать дресс-код. Там также можно было встретить представителей советской и зарубежной политической элиты. Например, Галину Брежневу, Эриха Хонеккера, Иосипа Броз Тито и других.

После закрытия "Юрас перле" Марк Наумович работал с эстрадными и танцевальными коллективами Латвии. С 1991 по 1993 год руководил собственной шоу-группой "Марк Шоу". В конце 90-х и начале 2000-х выступил как режиссер нескольких ретроспективных программ.

Церемония прощания состоится в среду, 1 июля, в 11:30 в каплице Рижского Нового еврейского кладбища "Шмерли" (ул. Лизума, 4).

Видео: Фильм к 50-летию "Юрас перле". Воспоминания