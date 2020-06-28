Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

После череды неудачных браков Саша Зверева наконец-то встретила того самого.

"Если бы ты только знал, как я ненавидела этот день год назад... У меня была единственная мечта - встретить того "единственного". Кого-то, с кем я могу говорить обо всем.

Кого-то, кто примет меня, мое прошлое и настоящее, и будет видеть меня в своем будущем. Моя жизнь была полной и счастливой, когда я встретила тебя", - писала Саша в середине февраля 2019.

Певица старается быть максимально открытой для поклонников и регулярно делилась подробностями своей личной жизни в Instagram. Но после того, как весной Дэн позвал ее замуж, она стала это делать реже. Саша пишет, что самыми сокровенными мыслями она делится с любимым, кроме того она очень счастлива.

После замужества в марте 2020 года Саша сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Известно, что четвертые роды 39-летней артистки прошли в домашних условиях. Во время процесса присутствовала акушерка.

На роды пара пригласила фотографа, которая сделала снимки этого трогательного и радостного события.

Саша Зверева - российская певица и диджей, в прошлом солистка группы "Демо". В начале 2000-х песни "Солнышко" и "2000 лет" были настоящими хитами и остаются до сих пор.

Сейчас Зверева проживает в Калифорнии. Она занимается выпуском одежды для женщин в положении, ведет свой блог и читает курс для мам.