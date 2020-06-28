Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Кумир молодежи 2000-х и бывшая солистка группы "Демо" Александра Зверева наконец-то обрела семейное счастье, гармонию и уют. Вот уже много лет артистка проживает в США, где вместе с мужем по имени Дэн растит своих троих детей: дочь Василису, и сына Макара от первого брака с банкиром Ильёй, и сына Льва от второго брака. Недавно стало известно, что она стала мамой в четвертый раз.
После череды неудачных браков Саша Зверева наконец-то встретила того самого.
"Если бы ты только знал, как я ненавидела этот день год назад... У меня была единственная мечта - встретить того "единственного". Кого-то, с кем я могу говорить обо всем.
Кого-то, кто примет меня, мое прошлое и настоящее, и будет видеть меня в своем будущем. Моя жизнь была полной и счастливой, когда я встретила тебя", - писала Саша в середине февраля 2019.
Певица старается быть максимально открытой для поклонников и регулярно делилась подробностями своей личной жизни в Instagram. Но после того, как весной Дэн позвал ее замуж, она стала это делать реже. Саша пишет, что самыми сокровенными мыслями она делится с любимым, кроме того она очень счастлива.
После замужества в марте 2020 года Саша сообщила, что ждет четвертого ребенка.
Известно, что четвертые роды 39-летней артистки прошли в домашних условиях. Во время процесса присутствовала акушерка.
На роды пара пригласила фотографа, которая сделала снимки этого трогательного и радостного события.
Саша Зверева - российская певица и диджей, в прошлом солистка группы "Демо". В начале 2000-х песни "Солнышко" и "2000 лет" были настоящими хитами и остаются до сих пор.
Сейчас Зверева проживает в Калифорнии. Она занимается выпуском одежды для женщин в положении, ведет свой блог и читает курс для мам.
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