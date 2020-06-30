Светлана Владимирская, без которой, возможно, не было бы "Иванушек Int.", ее дочь-модель и слухи о секте

Певица Светлана Владимирская была известна в девяностые годы. Прославилась исполнительница хитом "Мальчик мой".

Светлана Владимирская ФОТО: скриншот видео

В 1988 году Светлана окончила дирижерско-хоровое отделение училища и создала группу "Клеопатра". Этот коллектив имел определенный успех и узнаваемость. В итоге Владимирская смогла поработать вместе с Женей Белоусовым, группами "Мираж", "Маленький принц" и "Комбинация".

Но первое ее появление на телевизионном фестивале "Песня года" произошло в 1993 году с хитом "Дави на газ".

В 1994 году Светлана Владимирская была признана певицей года.

Конечно, не последнее место сыграло ее знакомство с будущим мужем - продюсером Марком Большим. Мужчина тогда уже был известен по работе с Владимиром Кузьминым, группой "Любэ" и Ольгой Кормухиной.

Но потом звезда куда-то пропала. Издание "Экспресс-новости" рассказывало, что в начале 2000-х вышел сюжет о том, что Светлана якобы уехала в глухую сибирскую деревушку.

Согласно сюжету, она присоединилась к общине старца Виссариона, создателя так называемой "Церкви Последнего Завета". Стоит сказать, что РПЦ считает эту общину сектой.

Сама же Светлана отрицает эти слухи. Она призналась, что тогда просто устала от шоу-бизнеса. Плюс на момент отъезда певица уже была беременна.

В июне 2020 года 51-летняя Владимирская стала гостьей программы "Привет, Андрей!".

Светлана Владимирская ФОТО: скриншот видео

Она предстала перед зрителями в роскошной форме. Кроме того, певица пригласила съемочную группу к себе домой в деревню Петропавловка. Именно там, в Красноярском крае, вместе с супругом она жила все эти годы.

Сейчас у Владимирской свой частный дом и большое хозяйство. Она отметила, что спустя столько лет не жалеет, что ушла из шоу-бизнеса.

За эти годы Светалана родила четверых детей. У певицы три дочери и сынишка Артур.

Вторая дочь певицы - Анастасия Большая - живет сейчас в Москве. Девушка работает моделью и записывает собственные песни.

Вторая дочь Светланы Владимирской - Анастасия ФОТО: скриншот видео

Музыкальный критик Артур Каспарян напомним, что в знаменитом клипе "Мальчик мой" снялся Кирилл Андреев из "Иванушек International".

"Это же светская скандальная история", - заметил он.

Кирилл Андреев ФОТО: скриншот видео

Светлана рассказала, что она сама нашла Кирилла. Он тогда был моделью. Таким образом, его путь в шоу-бизнес начался именно с клипа Владимирской.

Андреев тоже стал гостем программы.

"До сих пор помню. Мы сняли за день, за вечер. И до сих пор этот клип смотрится", - сказал он.

Кирилл пояснил, что это была его первая видеоработа, а потом он уже снимался у Лаймы Вайкуле в Lost without you.

Гаспарян отметил, что Андреев ужасно мучился от того, что все на него западали только потому, что у него было "смазливое личико". Ему было тесно работать моделью.

"Я помню, как ты рвался в этот мир шоу-бизнеса, а я говорил, что у тебя ничего не получится", - вспомнил Гаспарян.

Ему тогда казалось, что Кирилл сам себя хоронит. Но в итоге артист добился успеха, и группе "Иванушки International" в 2020 году исполнится 25 лет.

Видео: Выпуск передачи "Привет, Андрей!" о песнях 90-х