Алексей Учитель выпускает новый фильм, в котором девушку из секс-чата сыграла Кристина Асмус

Известно, что Кристина сыграет раздевающуюся девушку из секс-чата.

Переговоры о том, чтобы Асмус исполнила эту роль, были еще до выхода фильма "Текст" и скандала вокруг откровенной сцены с Иваном Янковским. Сначала актрисе сценарий "Китобоя" понравился, и она дала согласие.

"Потом выходит фильм "Текст", происходит вся эта история… И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене", - сказал режиссер.

Но Учитель не сдался, он уговорил Асмус прийти к нему на студию. Режиссер включил Кристине 10 минут фильма, и это стало весомым аргументом.

"Она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", - сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!" - заметил Учитель.

Напомним, 22 июня как гром среди ясного неба грянула новость о разводе одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Кристины Асмус и Гарика Харламова. 24 июня в СМИ появился комментарий ведущего Владимира Маркони, что это было лишь задание провокационного шоу Comment Out. В то же время сам Харламов эту информацию уже опроверг. Теперь новости опровергла и Асмус. Актриса также указала, что именно она стала инициатором развода.