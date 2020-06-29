"У тебя есть три часа": Каменских рассказала о тайной свадебной церемонии с Потапом

Свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева.

Еще до начала церемонии невеста опубликовала в Instagram два черно-белых снимка, на которых позирует в белом шелковом халатике с вышитой надписью "Bride" ("Невеста") на спине.

Но, оказывается, это была не единственная свадебная церемония в жизни звезд. До этого они уже поженились в Лос-Анджелесе. Воспоминаниями об этом дне Настя поделилась в Instagram.

"В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. Он просто пришел и сказал: "У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию". Это было для меня такой неожиданностью!" - призналась Каменских.

Настя подчеркнула, что воспоминания о словах "I do", поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда "вызывать улыбку на ее лице и согревать сердце".

"Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе", - заметила она.

Сейчас ей очень захотелось поделиться и этим событием с поклонниками.

"Ребята, цените свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент", - подытожила Каменских.