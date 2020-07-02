Чт, 2.07.2020
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  • "Мы играем на серваке с читерами": как Рынска, Поперечный, Пивоваров и другие голосуют в РФ против поправок

"Мы играем на серваке с читерами": как Рынска, Поперечный, Пивоваров и другие голосуют в РФ против поправок

ФОТО: https://www.instagram.com/bozhenarynska/pivo_varov/spoontamer/

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. Одна из главных поправок - об "обнулении" президентского срока Владимира Путина. Против этих изменений выступили многие журналисты и артисты - они стали публиковать в соцсетях свои бюллетени с отметкой "нет". Вот лишь некоторые из них. 

Российская  светская обозревательница и колумнистка Божена Рынска

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный

"Да, я знаю, что это все практически не имеет никакого смысла и мы играем на серваке с читерами, однако мне будет гораздо спокойнее вспоминать, что в этот день я не сидел дома разводя руками и сокрушаясь, что ничего не изменить", - написал он. 

Журналистка Ирина Шихман 

Журналист и телеведущий Алексей Пивоваров

"Ну я слышал проголосовать можно и дистанционно. Просто распечатать бланк дома, поставить галочку и кинуть в урну дома. Потом благодаря мусорным компаниям она попадет к остальным", - иронично подчеркнул он. 

Российский политолог и публицист, ведущая на радио "Эхо Москвы" Екатерина Шульман

Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян

ФОТО: https://www.instagram.com/aloe_ve/

Российский журналист и кинокритик Антон Долин 

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь в социальной сети Instagram высказался касательно приближающегося в России голосования за поправки в Конституцию. Этот же пост он продублировал в своем Telegram-канале. Голосование Юрий назвал "позором" и добавил видео, в котором Владимир Путин в 2008 году обещал, что не станет баллотироваться на третий президентский срок.

Кроме Дудя высказались и другие знаменитости. К примеру, Владимир Познер отметил, что положение, когда он должен либо все одобрить, либо ничего, ему кажется неприемлемым. Музыкант Юрий Шевчук назвал происходящее "шоу" и сказал, что он "абсолютно не согласен с "обнулением", а политик Любовь Соболь заявила, что данные поправки - это "преступление перед россиянами". 

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