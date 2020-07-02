Кирилл Серебренников объяснил, что у него нет денег на выплату штрафа

Напомним, 26 июня суд решил, что Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере. Режиссера приговариварили к условному сроку и дополнительному денежному штрафу. Остальные фигуранты дела - бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский - тоже приговорены к условным срокам. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу, так как суд переквалифицировал ее обвинение с мошенничества на халатность.

Так, Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро).

Суд удовлетворил гражданский иск Министерства культуры к фигурантам дела о взыскании 129 миллионов рублей (1 млн 621 тыс. евро).

"Я не могу покинуть страну до тех пор, пока не заплачу много денег министерству культуры, которых у меня определенно нет", - цитирует Серебренникова "Медуза".

Режиссер не стал скрывать, что получил сообщения от людей из других стран, которые организовали сбор необходимых средств, чтобы "выкупить" его.

Он указал, что это почти 2 миллиона долларов.

Кирилл Серебренников по-прежнему не признает своей вины. Он подчеркивает, что "не вор, не мошенник". Режиссер уверен, что "однажды, когда изменятся обстоятельства, будет принято решение об оправдании".

Галерея: Кирилл Серебренников в зале суда