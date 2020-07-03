Группа "Ленинград" вернулась и представила новый клип на злобу дня: модель plus size, фотосессия и глянец

Кузьмина в клипе - это модель plus size. Она призналась, что идея клипа построена вокруг красивых картинок в Instagram и пафосных подписей к ним. Впрочем, в конце клипа мы как раз можем увидеть, что скрывается за той самой глянцевой обложкой на самом деле.