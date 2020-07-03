Группа "Ленинград" вернулась и представила новый клип на злобу дня: модель plus size, фотосессия и глянец
Очевидно лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял решение не закрывать коллектив. В пятницу, 3 июня, на YouTube-странице группы появился новый клип "Фотосессия".
В съемках приняла участие известная российская блогерша Наталья Давыдова, известная в соцсетях под именем Тетя Мотя.
"Группировка "Ленинград" снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!... Мое участие в клипе - это сбывшаяся большая мечта!" - написала Давыдова в Instagram.
Главную роль исполнила новая солистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина, имеющая в группе имидж "бабы-бомбы". Rg.ru отмечает, что со слов коллег девушка может "исполнять любые песни и танцевать любые танцы".
Сам клип "Фотосессия" - это некое слайд-шоу, которое стилизовано под обложки и страницы глянцевых журналов. Некоторые подписи под фото невероятно злободневны и отражают современную реальность российской светской жизни. Авторы не забыли даже про "завтраки Рудковской".
Кузьмина в клипе - это модель plus size. Она призналась, что идея клипа построена вокруг красивых картинок в Instagram и пафосных подписей к ним. Впрочем, в конце клипа мы как раз можем увидеть, что скрывается за той самой глянцевой обложкой на самом деле.
Автор видео - фотограф Даниил Величко. Определенно, он как никто знает, что такое фотосессия.
Напомним, 20 марта Сергей Шнуров сообщил, что распускает группу "Ленинград".
Видео: "Ленинград" - "Фотосессия"
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