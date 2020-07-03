Пт, 3.07.2020
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Группа "Ленинград" вернулась и представила новый клип на злобу дня: модель plus size, фотосессия и глянец
Видео

кадр из клипа группы "Ленинград"

ФОТО: скриншот видео

Очевидно лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял решение не закрывать коллектив. В пятницу, 3 июня, на YouTube-странице группы появился новый клип "Фотосессия". 

В съемках приняла участие известная российская блогерша Наталья Давыдова, известная в соцсетях под именем Тетя Мотя.

"Группировка "Ленинград" снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!... Мое участие в клипе - это сбывшаяся большая мечта!" - написала Давыдова в Instagram. 

Главную роль исполнила новая солистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина, имеющая в группе имидж "бабы-бомбы". Rg.ru отмечает, что со слов коллег девушка может "исполнять любые песни и танцевать любые танцы". 

Сам клип "Фотосессия" - это некое слайд-шоу, которое стилизовано под обложки и страницы глянцевых журналов. Некоторые подписи под фото невероятно злободневны и отражают современную реальность российской светской жизни. Авторы не забыли даже про "завтраки Рудковской". 

Кузьмина в клипе - это модель plus size. Она призналась, что идея клипа построена вокруг красивых картинок в Instagram и пафосных подписей к ним. Впрочем, в конце клипа мы как раз можем увидеть, что скрывается за той самой глянцевой обложкой на самом деле. 

Автор видео - фотограф Даниил Величко. Определенно, он как никто знает, что такое фотосессия. 

Напомним, 20 марта Сергей Шнуров сообщил, что распускает группу "Ленинград".  

Видео: "Ленинград" - "Фотосессия"

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