Сергей Шнуров впервые показал лицо своей четвертой жены

Шнуров также посвятил любимой короткое стихотворение.

"Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!", - подписал он черно-белый ролик.

Известно, что пара расписалась 20 октября в Санкт-Петербурге. Церемония прошла тайно и очень быстро. Сергей и Ольга вошли в ЗАГС через черный ход, а затем его тайком покинули.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что у семьи Абрамовой несколько квартир в Москве и загородный дом на Рублевке. Сама Ольга рассказывала прессе, что увлекается живописью и рисует.

Первая женой музыканта была Мария Исмагилова. В этом браке на свет появилась дочь Серафима. Вторая жена - Светлана Костицына. От этого союза родился сын Аполлон. Третьей женой была Елена Мозговая (Матильда). Шнуров также несколько лет жил с актрисой Оксаной Акиньшиной. Примечательно, что на момент начала отношений она была несовершеннолетней.

Ранее Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVi.