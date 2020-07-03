Ирина Дубцова: "Я обращалась к пластическому хирургу для увеличения груди"

"Я обращалась к пластическому хирургу для увеличения груди. Не скрывала этого и не собираюсь. Я никогда не делала пластических операций на лице", - отметила певица.

Она объяснила, что главное - это тщательное очищение лица.

"Я часто и подолгу хожу с концертным или съемочным макияжем на лице, это очень вредно, поэтому вечером я тщательно, прямо вот до скрипа, очищаю кожу. Инъекций у косметолога я никаких не делаю. Несмотря на то, что уже в таком возрасте, когда все ровесницы сделали все возможные подтяжки и ботокс", - указала звезда.

Дубцова подчеркнула развитие и плюсы аппаратной косметологии, которая помогает избежать уколов, операций и подтяжек.

Что касается слухов о личной жизни, то Ирина по-прежнему о ней старается не говорить.

"Когда я встречу того самого мужчину и выйду за него замуж, то, конечно, я об этом сообщу. Хочется сказать мужчинам: "Не машите перед моим носом деньгами! "Машите" отношением и поступками".

Но если у меня при первой встрече не затряслись коленки, не пропал дар речи, не заблестели предательски глаза, шансов нет даже у короля ухаживаний!" - объяснила она.

То, что заставляет артистку не спать ночами и писать песни - это химия.

"Я взрослая девочка, у меня сын-подросток. Я уже могу позволить себе жить так, как хочу!", - подытожила Дубцова, отметив, что мужчина ее мечты должен быть "нормальным и уверенным в себе мужиком".

Напомним, звезда Ирины взошла после ее появления на "Фабрике звезд - 4", где певица стала победительницей. Именно там в 2004 году она исполнила свой самый знаменитый и чувственный хит - "О нем".