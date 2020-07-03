Ирина Дубцова: "Я обращалась к пластическому хирургу для увеличения груди"

38-летняя российская поэтесса, композитор и певица Ирина Дубцова дала большое интервью порталу WomanHit.ru, в котором подтвердила о том, что обращалась к пластическому хирургу и увеличивала грудь.
"Я обращалась к пластическому хирургу для увеличения груди. Не скрывала этого и не собираюсь. Я никогда не делала пластических операций на лице", - отметила певица.
Она объяснила, что главное - это тщательное очищение лица.
"Я часто и подолгу хожу с концертным или съемочным макияжем на лице, это очень вредно, поэтому вечером я тщательно, прямо вот до скрипа, очищаю кожу. Инъекций у косметолога я никаких не делаю. Несмотря на то, что уже в таком возрасте, когда все ровесницы сделали все возможные подтяжки и ботокс", - указала звезда.
Дубцова подчеркнула развитие и плюсы аппаратной косметологии, которая помогает избежать уколов, операций и подтяжек.
Что касается слухов о личной жизни, то Ирина по-прежнему о ней старается не говорить.
"Когда я встречу того самого мужчину и выйду за него замуж, то, конечно, я об этом сообщу. Хочется сказать мужчинам: "Не машите перед моим носом деньгами! "Машите" отношением и поступками".
Но если у меня при первой встрече не затряслись коленки, не пропал дар речи, не заблестели предательски глаза, шансов нет даже у короля ухаживаний!" - объяснила она.
То, что заставляет артистку не спать ночами и писать песни - это химия.
"Я взрослая девочка, у меня сын-подросток. Я уже могу позволить себе жить так, как хочу!", - подытожила Дубцова, отметив, что мужчина ее мечты должен быть "нормальным и уверенным в себе мужиком".
Напомним, звезда Ирины взошла после ее появления на "Фабрике звезд - 4", где певица стала победительницей. Именно там в 2004 году она исполнила свой самый знаменитый и чувственный хит - "О нем".
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