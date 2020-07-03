Михаил Ефремов не признал вину в ДТП с одним погибшим

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, которое произошло 8 июня вечером в Москве. Напомним, что в результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
"Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - цитирует правозащитника СМИ.
В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен. Это доказывала экспертиза.
"Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии", - цитирует Добровинского ТАСС.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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