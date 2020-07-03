Михаил Ефремов не признал вину в ДТП с одним погибшим

"Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - цитирует правозащитника СМИ.