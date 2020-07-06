Рижанин, спевший про два метра: "Вечером выпустил клип, а утром получил диплом!"

"В композиции "Мне нужно море" я искал уникальное для себя звучание. Мне хотелось передать легкое летнее настроение, те чувства, когда приезжаешь на пляж и вдыхаешь морской воздух", - признался он нам.

ФОТО: Пресс-фото

Алекс указал, что он искал баланс между тем, чтобы песня оставалась легкой и простой, и в тот же момент была насыщена деталями. Для этого он использовал живые инструменты.

"Одним из основных решений стало записать все живые инструменты. Ударную установку, живой бас, гитары. А также добавить более редкие для поп-музыки саксофон и аккордеон. В песне смешаны инструменты из электронной музыки и живые инструменты", - пояснил музыкант.

ФОТО: Пресс-фото

Не стоит думать, что Алекс самоучка. В этом году он оканчивает музыкальную академию как преподаватель по джазовой гитаре.

"Это оставляет на мне заметный отпечаток, который выражается во внедрении джазовых аккордов и ритмов к своим песням. На самом деле я обожаю использование джазовых элементов в поп-музыке!" - восклицает он.

Основная мысль песни "Мне нужно море" в том, что нужно верить в себя, в свои цели, в свои мечты. В том, что каждому из нас необходим отдых и разгрузки для того, чтобы двигаться вперед.

ФОТО: Пресс-фото

"В клипе мы хотели это показать на примере образа независимой девушки. Сначала идет ее рутина - череда из дней, когда она даже не успевает выпить кофе утром, а далее наступает выходной, когда наконец-то можно расслабиться - отправиться на встречу приключениям и даже случайно попасть на пляжный концерт", - рассказывает Алекс о видео.

Что касается объединения учебы и творчества, то это было для музыканта настоящим "челленджем".

"Утром еду записывать свою песню, а потом сажусь за ночное написание диплома.

И так же со съемками, в этот раз была большая организация. Все это совпало со сдачей квалификационных экзаменов.

В итоге вечером выпустил клип, а утром получил диплом!

Но главное, что друзья и родные меня очень поддерживают, слушают мою музыку и уверены, что она может найти своего слушателя, а также ждут моих живых концертов!" - отмечает Алекс.

Сейчас у него в планах собрать и подготовить программу с живым составом для исполнения авторской музыки.