Источником констатированной над Северной Европой радиации, скорее всего, стал ядерный реактор

Страны, у которых есть ядерные реакторы, в том числе и Россия, до сих пор отрицали, что повышенный уровень радиации связан с их территориями.

В МАГАТЭ рассказали, что уровни цезия и рутения были повышены совсем немного и это не создало угрозу для людей или окружающей среды.

Агентство указало, что такая радиация может появиться в результате деятельности реактора или процесса его обслуживания.

Напомним, немного повышенный уровень радиации на прошлой неделе был констатирован в Эстонии, Финляндии и Швеции.

Специалист финского регулятора ядерной безопасности STUK указал, что такая радиация может появиться в результате нормальной деятельности АЭС.

По его словам, такая небольшая радиация обычно констатируется раз или два в году, и в этом случае нет ничего необычного.

МАГАТЭ исследовало распространение радиации в Европе, отметив на карте в качестве возможного места происхождения обширную территорию, которая включает в себя Данию, Норвегию, юг Швеции, большую часть Финляндии и часть западного района России.

Как пишет "Медуза", 3 июля вопрос о повышенном уровне радиации задали пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову. По его словам, Москва поводов для беспокойства не видит, так как "в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось".