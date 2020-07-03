Источником констатированной над Северной Европой радиации, скорее всего, стал ядерный реактор

Источником радиоактивных частиц, которые на прошлой неделе были констатированы над Западной Европой, скорее всего, стал ядерный реактор, но конкретное их происхождение еще не выяснено, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет dpa.
Страны, у которых есть ядерные реакторы, в том числе и Россия, до сих пор отрицали, что повышенный уровень радиации связан с их территориями.
В МАГАТЭ рассказали, что уровни цезия и рутения были повышены совсем немного и это не создало угрозу для людей или окружающей среды.
Агентство указало, что такая радиация может появиться в результате деятельности реактора или процесса его обслуживания.
Напомним, немного повышенный уровень радиации на прошлой неделе был констатирован в Эстонии, Финляндии и Швеции.
Специалист финского регулятора ядерной безопасности STUK указал, что такая радиация может появиться в результате нормальной деятельности АЭС.
По его словам, такая небольшая радиация обычно констатируется раз или два в году, и в этом случае нет ничего необычного.
МАГАТЭ исследовало распространение радиации в Европе, отметив на карте в качестве возможного места происхождения обширную территорию, которая включает в себя Данию, Норвегию, юг Швеции, большую часть Финляндии и часть западного района России.
Как пишет "Медуза", 3 июля вопрос о повышенном уровне радиации задали пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову. По его словам, Москва поводов для беспокойства не видит, так как "в России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось".
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