Шатунов выиграл суд по делу о правах на песни "Ласкового мая"

Суд признан незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещала артисту исполнять песни группы "Ласковый май".

Представитель артиста объяснил, что ранее компания "Честная музыка" запрещала певцу исполнять ряд песен, ссылаясь на их правообладателя. В том числе права распространялись не только на музыку, но и текст и фонограмму.

Примечательно, что на фонограмме записан голос Шатунова, который не передавал прав на свое исполнение и подобных документов не подписывал.

Представители компании "Честная музыка", а также Андрей Разин, которого суд ранее привлек к данному делу в качестве третьего лица, на слушание не явились.

Разин, в свою очередь, отметил, что ему о суде не сообщили. Решение он не считает законным и уверен, что оно будет оспорено.

Напомним, ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что певец Юрий Шатунов больше не может исполнять 27 музыкальных композиций из репертуара коллектива, в их числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер". В связи с этим артист подал в суд иск на продюсера.

Юрий Шатунов во время новогоднего выпуска "Привет, Андрей!" рассказал, что между ним и продюсером Андреем Разиным действительно есть судебная тяжба за право исполнения легендарных хитов группы "Ласковый май".

Шатунов признался Андрею Малахову, что все слухи - это правда.

"Да, действительно, происходит нечто неординарное. У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба. Поскольку он пытается запретить мне исполнять эти хиты. Все мои хиты, такие, как "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь" и ряд других..." - объяснил он.

Певец отметил, что он не знает с чего все началось, но вся эта история длится на протяжении 30 лет. С того момента, как Шатунов ушел из группы "Ласковый май" в 1992 году.

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