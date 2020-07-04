"Помню, на "Кинотавре" он пил, не просыхая": продюсер фестиваля о Ефремове и его адвокате

Об адвокате

Изначально продюсера удивила линия защиты Ефремова.

"Стараниями своего адвоката Ефремов сейчас безобразно выглядит в глазах общественности. На мой взгляд, юрист несет какую-то околесицу", - сказал Рудинштейн в интервью "Комсомольской правде".

Сейчас Марк Рудинштейн считает, что следует убрать от Ефремова этого адвоката.

"Адвокат сначала на плохом русском говорит одно, потом другое, потом третье… И главная беда - он ссылается на Мишу. Думаю, жена молчит, потому что она напугана, все-таки у нее маленькие дети", - подчеркнул продюсер.

Он полагает, что правозащитник только вызывает к Ефремову ненависть у населения. Марк Григорьевич удивлен, что никто из друзей не посоветовал ему другого юриста.

"Он просто уничтожает Ефремова", - добавил продюсер.

О зависимости Михаила Ефремова

Рудинштейн признался, что ранее намучился с актером на фестивале "Кинотавр".

"Один раз он у меня чуть не утонул, чудом спасла моя охрана. Напился и упал с пирса в море, начал орать, барахтаться. Хорошо, что рядом с ним был собутыльник, актер Александр Баширов, который позвал на помощь", - вспомнил продюсер.

Тем не менее, он считает Михаила Ефремова очень талантливым актером, но деградирующим человеком. Лечиться артист не хотел, а жена ничего не могла сделать.

"Если человек сам не хочет, его не заставишь… Помню, на "Кинотавре" он пил, не просыхая. Он даже в номере не спал. Всегда валялся, то на пирсе, то на камнях", - указал Марк Григорьевич.

От также добавил, что Ефремова трезвым почти никогда не видели. Он всегда пил больше всех. Рудинштейн заметил, что это гены, ведь отец актера Олег Ефремов, бывало тоже "уходил в запои".

"Помню, как мы с Ефремовым и Ренатой Литвиновой приехали в Киев на презентацию фильма "Девушка, самолет, небо"... Я понимал, что за Ефремовым надо приглядывать, но в какой-то момент потерял его из вида. А он за это время уже где-то набрался и после фильма на четвереньках выполз на сцену, оскорбил Литвинову и уполз обратно за кулисы", - рассказал продюсер.

3 июля стало известно, что актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, которое произошло 8 июня вечером в Москве на Садовом кольце. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.