С кем роман у Гагариной, Муцениеце и Прилучного? Все слухи в одной статье
Ничто так не интересует людей, как подробности личной жизни звезд. Сейчас на повестке две темы - новый роман Павла Прилучного и развод Полины Гагариной.
Сцена первая. Страсти по Прилучному
15 июня актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после 9 лет брака. Но не успели в СМИ улечься страсти про насилие в семье и раздел имущества, как желтая пресса взорвалась новыми заголовками.
"У Прилучного роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович?", "Прилучному приписали роман со звездой "Папиных дочек"", "На кого Прилучный променял Агату Муцениеце", - это лишь некоторые из них.
Теперь 32-летнего артиста подозревают в романе с 34-летней звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, с которой он вместе играет в театре.
Даже если это так, что тут такого?
СМИ слово в слово повторяют друг за другом, что есть свидетели, которые видели актеров вместе в торговом центре.
Telegram-канал "Только никому" даже предоставил снимок Мирославы и Павла вместе, а также многочисленные скриншоты переписок с анонимными свидетелями, которые заверили, что пара не просто ходила за покупками. Актеров якобы встретили на автозаправке.
Если верить всему, что написано в чате, то Карпович уже познакомилась с детьми Прилучного и они отправились на машине отдыхать на море.
Напоминаем, что официальных заявлений ни Мирослава, ни Павел не делали.
Тем времен хейтеры уже атаковали аккаунт 34-летней актрисы. Девушка лишь заметила, что с годами стала мудрее и не обращает на гневные сообщения внимания. Про роман со звездой сериала "Мажор" она ничего говорить СМИ не стала. Ее соцсети тоже молчат.
"Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Поэтому давайте обойдемся без комментариев", - цитируют Мирославу журналисты.
Таким образом, она не подтвердила, но и не опровергла возможные отношения с Прилучным.
Поэтому нам остается только ждать и гадать, появилась ли в шоу-бизнесе новая пара. А популярность Карпович тем временем растет. Количество ее подписчиков стремительно увеличивается.
"Мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!" - заявляет актриса.
На фоне слухов возможном новом романе Павла Агата не осталась стоять в стороне, а поделилась загадочным снимком в сторис.
На фотографии оно обнимает неизвестного мужчину и гадает на ромашке.
Вот такие вот, звездные страсти!
Сцена вторая. Музыкальная
18 мая в СМИ появилась новость, что 33-летняя певица Полина Гагарина и 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков разводятся.
Захотелось вздохнуть и спросить: "Шо, опять?", но деталей этого процесса до сих пор никто не знает. Журналисты писали, что Дмитрия юридически уже убрали из компании Полины. А мужчина там был не просто кто-то, а гендиректор.
Напомним, вместе они провели 6 лет. И если Полина никак не комментирует происходящее и полностью игнорирует комментарии в соцсетях, то Дмитрий прервал молчание.
"Мы больше не живем вместе... " - написал он.
Этот факт подтверждает отсутствие общих фотографий.
Но это не самый большой слух, который активно обсуждается в желтой прессе. Сейчас СМИ отчаянно выясняют с кем же у певицы роман. Ведь, согласитесь, такая женщина не может быть одна?
"Новый роман Полины Гагариной", "У Гагариной новый роман", "Полина Гагарина закрутила новый роман", - писали многочисленные издания.
На этот раз утверждалось, что у 33-летней певицы якобы роман с 47-летним саунд-продюсером под псевдонимом ChinKong.
Telegram-канал "Только никому" разместил фотографии певицы и продюсера. Анонимные свидетели утверждали, что предполагаемый возлюбленный обнимал Гагарину за талию.
Известно, что с Владимир Чиняев, а именно так зовут мужчину, уже не раз работал над несколькими треками Полины. Кроме нее он сотрудничал с "Дискотекой Аварией", группой "Винтаж", Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и многими другими.
Тем не менее, Гагарина и Чиняев никак не комментируют слухи о предполагаемом романе.
Но желтая пресса на этом не успокоилась, и вот заголовки нашли уже нового "возлюбленного Полины". На этот раз анонимные источники уверены, что у певицы роман с рэпером Loc-Dog (Александр Жвакин - настоящее имя артиста).
Здесь уже представители музыканта не стали молчать и решили объяснить, что его связывает с Гагариной.
"Мы бы не хотели комментировать подобные слухи. Однако, можем подтвердить, что Loc-Dog и Полина действительно работают с прошлого года над новыми песнями (Loc-Dog пишет тексты песен для Полины) и между ними сложились уважительные рабочие и дружеские отношения", - цитирует агента Жвакина портал Grazia.
В общем, страсти вокруг Полины Гагариной только накаляются. Скорее всего, до официального комментария, появится еще не один скриншот и не один "предполагаемый возлюбленный".
Мы же обещаем, что будем держать руку на пульсе.
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