С кем роман у Гагариной, Муцениеце и Прилучного? Все слухи в одной статье

Сцена первая. Страсти по Прилучному

15 июня актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после 9 лет брака. Но не успели в СМИ улечься страсти про насилие в семье и раздел имущества, как желтая пресса взорвалась новыми заголовками.

"У Прилучного роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович?", "Прилучному приписали роман со звездой "Папиных дочек"", "На кого Прилучный променял Агату Муцениеце", - это лишь некоторые из них.

Теперь 32-летнего артиста подозревают в романе с 34-летней звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, с которой он вместе играет в театре.

Даже если это так, что тут такого?

СМИ слово в слово повторяют друг за другом, что есть свидетели, которые видели актеров вместе в торговом центре.

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Только никому"

Telegram-канал "Только никому" даже предоставил снимок Мирославы и Павла вместе, а также многочисленные скриншоты переписок с анонимными свидетелями, которые заверили, что пара не просто ходила за покупками. Актеров якобы встретили на автозаправке.

Если верить всему, что написано в чате, то Карпович уже познакомилась с детьми Прилучного и они отправились на машине отдыхать на море.

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Только никому"

Напоминаем, что официальных заявлений ни Мирослава, ни Павел не делали.

Тем времен хейтеры уже атаковали аккаунт 34-летней актрисы. Девушка лишь заметила, что с годами стала мудрее и не обращает на гневные сообщения внимания. Про роман со звездой сериала "Мажор" она ничего говорить СМИ не стала. Ее соцсети тоже молчат.

"Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Поэтому давайте обойдемся без комментариев", - цитируют Мирославу журналисты.

Таким образом, она не подтвердила, но и не опровергла возможные отношения с Прилучным.

Поэтому нам остается только ждать и гадать, появилась ли в шоу-бизнесе новая пара. А популярность Карпович тем временем растет. Количество ее подписчиков стремительно увеличивается.

"Мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!" - заявляет актриса.

На фоне слухов возможном новом романе Павла Агата не осталась стоять в стороне, а поделилась загадочным снимком в сторис.

На фотографии оно обнимает неизвестного мужчину и гадает на ромашке.

Вот такие вот, звездные страсти!

ФОТО: скриншот

Сцена вторая. Музыкальная



18 мая в СМИ появилась новость, что 33-летняя певица Полина Гагарина и 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков разводятся.

Захотелось вздохнуть и спросить: "Шо, опять?", но деталей этого процесса до сих пор никто не знает. Журналисты писали, что Дмитрия юридически уже убрали из компании Полины. А мужчина там был не просто кто-то, а гендиректор.