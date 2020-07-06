Пн, 6.07.2020
Cреди духовных детей отца Сергия - хоккеист Павел Дацюк и актер, бывший участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Отца Сергия также называют духовником вора в законе Тимура Мирзоева (Свердловского). СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Как звезды провели эти выходные: Гагарина на травке, Тодоренко на сене и дикие штаны Киркорова

Как звезды провели эти выходные: Гагарина на травке, Тодоренко на сене и дикие штаны Киркорова

ФОТО: instagram.com/fkirkorov/lazarevsergey/maruvofficial

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!

Мэри Поппинс - Королева!

Полина Гагарина порезвилась на искусственной травке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Юлии Савичевой газон похуже, но зато настоящий!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот певице Maruv и без травки вполне комфортно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Орлова сфотографировалась с красивой собакой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А Тимати - с котиком

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ксения Бородина с мужем отправились в отель, чтобы отметить годовщину. Их дочь Теона услышала о планах родителей и тоже решила присоединиться

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Сербякина покаталась на яхте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on

Евгений Ваганович, как всегда, прекрасен

Яна Кошкина застряла в пробке, но есть и плюсы - можно сделать селфи!

Кристина Асмус в платье поела малину на белоснежных простынях

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Актриса Лукерья Ильяшенко осваивала Sub Board

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Лукерья Ильяшенко (@lukerya) on

Катя Кищук постреляла на даче

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Мерзликин походил у края пропасти

Сергей Жуков съездил в деревню

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on

Группа Smash!! снова в сборе. По крайней мере на фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on

Пока муж фотографировался с Сергеем Лазаревым, Регина Тодоренко посидела на стоге сена

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Диана Арбенина так усердно поиграла в теннис, что порвала струны на ракетке

Режиссер Виталий Манский побывал в Даугавгривской крепости и сделал там креативное селфи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mansky Vitaly (@vitalimanski) on

Катерина Шпица понюхала лилии

Мокренькие Женя Мильковский из группы "Нервы" и барабанщица группы "кис-кис" Алина Олешева

Макс Покровский на фоне радуги. Рискованное фото в свете последних событий

Тимур Родригез с семьей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Тимур Родригез (@trodriguezzz) on

"А я сяду в..." - ну вы поняли

А как их стирать? А не больно ли в них сидеть? А если захочется в туалет? А как реагируют собаки? Столько вопросов к Филиппу Киркорову

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

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