Как звезды провели эти выходные: Гагарина на травке, Тодоренко на сене и дикие штаны Киркорова

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!
Мэри Поппинс - Королева!
Полина Гагарина порезвилась на искусственной травке
У Юлии Савичевой газон похуже, но зато настоящий!
А вот певице Maruv и без травки вполне комфортно
Ольга Орлова сфотографировалась с красивой собакой
А Тимати - с котиком
Ксения Бородина с мужем отправились в отель, чтобы отметить годовщину. Их дочь Теона услышала о планах родителей и тоже решила присоединиться
Ольга Сербякина покаталась на яхте
Евгений Ваганович, как всегда, прекрасен
Яна Кошкина застряла в пробке, но есть и плюсы - можно сделать селфи!
Кристина Асмус в платье поела малину на белоснежных простынях
Актриса Лукерья Ильяшенко осваивала Sub Board
Катя Кищук постреляла на даче
Андрей Мерзликин походил у края пропасти
Сергей Жуков съездил в деревню
Группа Smash!! снова в сборе. По крайней мере на фото
Пока муж фотографировался с Сергеем Лазаревым, Регина Тодоренко посидела на стоге сена
Диана Арбенина так усердно поиграла в теннис, что порвала струны на ракетке
Режиссер Виталий Манский побывал в Даугавгривской крепости и сделал там креативное селфи
Катерина Шпица понюхала лилии
Мокренькие Женя Мильковский из группы "Нервы" и барабанщица группы "кис-кис" Алина Олешева
Макс Покровский на фоне радуги. Рискованное фото в свете последних событий
Тимур Родригез с семьей
"А я сяду в..." - ну вы поняли
А как их стирать? А не больно ли в них сидеть? А если захочется в туалет? А как реагируют собаки? Столько вопросов к Филиппу Киркорову
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