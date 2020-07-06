Как звезды провели эти выходные: Гагарина на травке, Тодоренко на сене и дикие штаны Киркорова

Диана Арбенина так усердно поиграла в теннис, что порвала струны на ракетке

Режиссер Виталий Манский побывал в Даугавгривской крепости и сделал там креативное селфи

Катерина Шпица понюхала лилии

Мокренькие Женя Мильковский из группы "Нервы" и барабанщица группы "кис-кис" Алина Олешева

Макс Покровский на фоне радуги. Рискованное фото в свете последних событий

Тимур Родригез с семьей

"А я сяду в..." - ну вы поняли

А как их стирать? А не больно ли в них сидеть? А если захочется в туалет? А как реагируют собаки? Столько вопросов к Филиппу Киркорову