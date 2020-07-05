Tez Tour отправил первые чартерные рейсы этого лета из Латвии в Грецию

Полеты возобновились после более чем четырехмесячного перерыва из-за кризиса Covid-19.

По словам представителя компании, на совершенных 5 июля рейсах было в общей сложности 290 пассажиров - по 145 на каждом рейсе.

Меры безопасности строго соблюдались как в аэропорте, так и во время полетов, путешественники были понимающими и приветливыми.

Руководитель Tez Tour в Латвии Константин Пальгов сообщил, что впредь компания будет два раза в неделю выполнять чартерные рейсы на остров Крит и один раз в неделю - на Пелопоннес.

Компания сообщает, что путешественники не должны будут после поездки в Грецию соблюдать самоизоляцию или в обязательном порядке сдавать тест на Covid-19. В то же время Tez Tour предупреждает, что в случае изменения эпидемиологической ситуации различные условия путешествия могут быть изменены, дополнены и отменены.

По сообщению национальной авиакомпании airBaltic, с момента возобновления полетов был введен ряд дополнительных мер безопасности для ограничения распространения вируса и защиты пассажиров. Одной из мер безопасности является измерение температуры тела всех пассажиров airBaltic, вылетающих из аэропорта "Рига".

Дополнительные меры также включают в себя более частую дезинфекцию салонов самолетов и предоставление бесплатного базового набора для всех пассажиров, включающего маску для лица и дезинфицирующие салфетки. Пассажиры и бортпроводники airBaltic обязаны быть в масках на протяжении всего полета.