"Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции", - сообщил Пашаев, отметив, что оно так и осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее представитель семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский объявлял, что на этой неделе они приступают к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.