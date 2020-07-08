"Займитесь своими делами": ответ России США о задержаниях журналистов. Кремль "тренда не видит"

"Наблюдая, как российских журналистов арестовывают одного за другим, начинает казаться, что это организованная кампания против свободы слова", - написала Росс и отметила официальный аккаунт МИД России в Twitter.

“#Russia through the eyes of the media in 2020” is a more current topic. Watching arrest after arrest of Russian journalists – it’s starting to look like a concerted campaign against #MediaFreedom. @mfa_russia — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) July 7, 2020

С этого аккаунта ей ответили: "Займитесь своими делами".

Mind your own business. — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 7, 2020

Напомним, в среду, 7 июля, в Москве задержали журналиста Ивана Сафронова по обвинению в госизмене. Его обвиняют в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые действовали под руководством США. Сам Сафронов отрицает вину исвязывает преследование с журналистской деятельностью.

Как отмечает "Дождь", помимо коронавируса, поправок к Конституции РФ и кризиса, 2020 год в России запомнится и преследованиями журналистов:

бывшего военного корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова арестовали по обвинению в госизмене;

к главреду издания "Холод" Таисии Бекбулатовой пришли с обыском;

журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку;

на издателя "Медиазоны" Петра Верзилова завели уголовное дело;

журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 6 155 евро.

Вполне закономерно в четверг, 8 июля, журналисты во время брифинга спрашивали Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина, как о деле Ивана Сафронова, так и о участившихся преследованиях журналистов в целом. Вопросы журналистов и ответы Пескова приводит "Медуза":

"Коммерсант FM": "Как мы увидели вчера, практически все деловые СМИ и отдельные журналисты выразили недоверие версии следствия о том, что Иван Сафронов якобы сотрудничал с иностранной разведкой. Кто-то называл это абсурдом. В Кремле увидели это недоверие? О чем оно говорит Кремлю и делает ли Кремль какие-то выводы?"

Дмитрий Песков: "Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет.

Эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях.

Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки. Здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб. Решение будет приниматься в суде".

"Дождь": "А президент уже в курсе этой ситуации и общественного резонанса, пикетов, которые были вчера у здания ФСБ на Лубянке?"

Дмитрий Песков:

"Давайте не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ. Это первое.

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнениям тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом.

Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, - как минимум не имеет ничего общего с профессионализмом (...)".

"Эхо Москвы": "Ну то есть такого тренда не замечают в Кремле, что количество уголовных дел, задержаний журналистов возросло в последние дни?"

Дмитрий Песков:

"Нет, мы такого тренда не замечаем и не видим".

Последние новости о "деле Сафронова"

Лефортовский суд санкционировал арест Ивана Сафронова на два месяца. Защита обжаловала арест журналиста.

"Открытые медиа": в деле Ивана Сафронова присутствуют как минимум два заключения специалистов, которые якобы подтверждают, что он передавал секретную информацию. Одно из экспертных заключений датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года.

8 июля в Москве и других городах России продолжились пикеты в поддержку Сафронова. Некоторые российские СМИ опубликовали заявления, потребовав освободить журналиста.

Генеральный директор издания "Медуза" Галина Тимченко в интервью "Дождю": "Я действительно всерьез считаю, что идет атака на журналистов. И это даже я не могу сказать, что это атака, понимаете, атака это что-то, что происходит быстро и очень дружно. А у нас на самом деле происходит позиционная война, и к сожалению, защищаться нам нечем, с моей точки зрения".