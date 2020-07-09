Оксана Самойлова о разводе с Джиганом: "Мой пример, скорее, плохой, чем хороший"

"Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Как думайте?", - поинтересовалась бизнес-леди.

Она объяснила подписчикам, что ее окончательно остановило от решения развестись.

"Я знаю, что для меня самой, это было бы лучшее решение и я была к нему готова. Но на других весах четверо детей, которые бы пострадали. Может быть для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым, я бы не смогла. Меня бы просто не хватило", - объяснила Оксана.

Самойлова призналась, что их дочь Ариела перестала спать ночами, у девочки появились панические атаки, она стала задыхаться.

"Я реально испугалась. Не я к этому привела, и вроде, это не моя ответственность, но дети то мои. Это не про то, что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям", - написала она.

Оксана подчеркнула, что она так и не простила Джагана, но все уже не так, как было. Красавица не знает, поступает ли она правильно.

"Правильно я поступила? Я не знаю. Это покажет время. Но думаю мой пример, скорее, плохой,чем хороший. Теперь день семьи, любви и верности не про нас. Грустно, но правда", - подытожила она.

Она также поздравила подписчиков с днем семьи и пожелала им беречь друг друга.

Подписчики Оксаны разделились на два лагеря - одни поддержали красавицу в ее решении, а другие были удивлены, что она решила сохранить брак.

"Жить с мужем ради детей - самая большая ошибка в жизни", "Ваш пример, действительно, плохой", "Как приятно это было читать", "Публика любит разводы. Это - шоу", "Прежде, чем кричать о разводе, думайте о последствиях", - писали фолловеры.

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод после неоднозначных эфиров Джигана в Instagram и истории с употреблением наркотиков. Известно, что артист даже проходил лечение в рехабе. Все это случилось, после того, как у пары родился четвертый ребенок - долгожданный сын. Ранее СМИ писали, что бракоразводный процесс должен был начаться 15 июня, но красавица передумала.