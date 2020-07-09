Подруга семьи Михаила Ефремова: "Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни"

Издание StarHit.ru опубликовало большое интервью с Беркович, в котором она объяснила, что сейчас происходит в семье Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом - а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков. И в том состоянии, в котором Миша находится, абсолютно не до этого.

Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго…" - уверена женщина.

Татьяна Беркович полагает, что старшая дочь - Вера, которой уже 16 лет, будет помогать матери, ведь есть еще двое несовершеннолетних детей- Надя и Боря.

"Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", - подчеркнула ресторатор.

Ее рассмешили суммы, которые звучали в СМИ. У Михаила Олеговича шесть детей и еще ряд людей на попечении. Она уверена, что если он сядят в тюрьму. то пострадают многие люди.

Беркович указывает, что многое в СМИ - иллюзия.

"Миша - не богатый человек. Да, в Юрмале дачку купил - она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом - ну, посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает - столько и тратит. Причем не на себя", - отмечает женщина.

Она признается, что Ефремов достаточно скромно одевается и ездит на обычной машине. С ее слов Михаил Олегович никогда не был мажором, а Софья всегда работала.

Ранее актеру было предъявлено обвинение в окончательной редакции Его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что оно осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.