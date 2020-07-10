Фото, видео ⟩ Как Павел Прилучный и Мирослава Карпович отдыхают с детьми в Ялте

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что популярные актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение развестись. 15 июня прошло заседание суда по делу о разводе.

Super.ru пишет, что Павел и Мирослава отправились в отпуск в Ялту вместе с детьми актера - 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Издание разместило снимки и видео пары из местного аквапарка.

Карпович купалась и играла с детьми. Она также носила на руках маленькую Мию.

Напоминаем, что официальных заявлений ни Мирослава, ни Павел не делали.

Тем времен хейтеры уже атаковали аккаунт 34-летней актрисы. Девушка лишь заметила, что с годами стала мудрее и не обращает внимания на гневные сообщения. О романе со звездой сериала "Мажор" она ничего говорить СМИ не стала. Ее соцсети тоже молчат.

Единственное, что сделал Павел - высказался на своей Instagram-странице.

(орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

"Дорогие Друзья, Фолловеры, Хейтеры, Троллеры, СМИ и прочая достопочтенная Публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли - мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику.

В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие", - указал Прилучный.

Он объяснил, что, скорее всего, никому не понравилось бы распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления близких и прочие злословия.

(орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

"Никогда не судите предполагая. Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы думаете обо мне.

Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия - моя профессия, для фотосетов - есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях", - написал Павел.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.