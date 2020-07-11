Джиган о своих приключениях в Майами: "Я решил попробовать все наркотики сразу"

Джиган был невероятно откровенным. Он признался, что после рождения ребенка пустился во все тяжкие. Началось все с того, как рэпер Снуп Дог подарил ему косяк. Наркотик оказался столь сильным, что артист просто не смог остановиться. Дальше его дни превратились в один большой наркотический трип.

По словам рэпера, в какой-то момент он оказался не в самой хорошей компании и попал на нелегальную вечеринку у наркодиллеров. Там ему подсунули крэк. Хотя Джиган не стал скрывать, что он за эти дни попробовал даже ЛСД.

"Я решил попробовать все наркотики сразу", - признается Денис.

В наркотическом дурмане рэперу захотелось помыться, и он попытался это сделать прямо в туалете ночного клуба. За этим намерением его застала охрана и отправила в участок, откуда он уже был переведен в психлечебницу.

"Многие не возвращаются от туда, а я вернулся", - отметил он.

За время пребывания в Майами Джиган посетил четыре полицейских участка и несколько психбольниц. Рэпер отметил, что они не было особо действенными. Каким-то образом его доставили в Москву, где он уже попал в серьезную клинику.

Рэпер сказал, что официально признан психбольным. "Я официально психбольной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя водить машину", - объяснил артист.

Сейчас кажется, что история закончилась для Джигана и его родных благополучно: с наркотиками он завязал, вернулся к музыке и спорту. Перед семьей ему очень стыдно, он понимает, что делал ужасные вещи. Его жена Оксана Самойлова уже подтвердила, что передумала разводиться.

Осторожно, ненормативная лексика.

Видео: Джиган на шоу "Что было дальше?"