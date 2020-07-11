Юлия Савичева: "Я позвонила Максу и умоляла отпустить"

Популярная исполнительница Юлия Савичева в интервью порталу "Комсомольская правда" вспомнила о периоде работы с Максом Фадеевым.
Выпускница "Фабрики звезд" оказалась на этом проекте благодаря продюсеру. Но работа, которые была потом начала ее мучить и разрушать. Она длительное время пыталась забеременеть, но это не удавалось.
"Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей", - цитирует Савичеву портал.
Она отмечает, что понимала: если сейчас не примет это решение, то попадет в больницу. Юлия вспоминает, что была тогда выжата как лимон. Ее здоровье было подорвано.
Что касается ее отношений с Фадеевым, то они остались довольно теплыми. Для нее он всегда останется наставником, и она будет благодарна ему за все, что он для нее сделал.
Напомним, что шесть лет назад Савичева стала женой музыканта Александра Аршинова. У супругов родилась дочь Анечка.
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