Сб, 11.07.2020
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Юлия Савичева: "Я позвонила Максу и умоляла отпустить"

Юлия Савичева

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Юлия Савичева в интервью порталу "Комсомольская правда" вспомнила о периоде работы с Максом Фадеевым.

Выпускница "Фабрики звезд" оказалась на этом проекте благодаря продюсеру. Но работа, которые была потом начала ее мучить и разрушать. Она длительное время пыталась забеременеть, но это не удавалось. 

"Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей", - цитирует Савичеву портал.

Она отмечает, что понимала: если сейчас не примет это решение, то попадет в больницу. Юлия вспоминает, что была тогда выжата как лимон. Ее здоровье было подорвано. 

Что касается ее отношений с Фадеевым, то они остались довольно теплыми. Для нее он всегда останется наставником, и она будет благодарна ему за все, что он для нее сделал. 

Напомним, что шесть лет назад Савичева стала женой музыканта Александра Аршинова. У супругов родилась дочь Анечка.  

Ранее Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка.

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