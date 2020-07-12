В Таллинне простились с одним из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии

Как сообщает издание, уже к полудню к Храму иконы Божией матери в Ласнамяэ начал стекаться народ - близкие, друзья, родные, хорошие знакомые Львова. Было, конечно же, много венков и цветов. Жуткий ветер сдувал траурные платки и шарфы с голов пришедших женщин, трепал полы пиджаков у суровых мужчин, но на отпевание в церковь, несмотря на непогоду, пришло более ста человек.

Много было представителей, скажем так, старой гвардии - мужчин в сильно пожилом возрасте, с крупными золотыми цепями на запястьях и золотыми перстнями на пальцах.

В половине первого гроб с телом Львова вынесли из церкви, и процессия двинулась на кладбище Александра Невского. На кладбище с траурными венками и огромными букетами цветов подъезжали и те, кто по каким-то причинам не был в церкви.

Видео: Похороны Олега Львова

Государственная прокуратура Эстонии подозревала Олега Львова в незаконной торговле оружием в Латвии, Полиция безопасности задержала его перед Ивановым днем. Суд дал санкцию на арест, и Львов находился в одиночной камере в Таллиннской тюрьме, сообщает rus.err.ee со ссылкой на издание Eesti Ekspress.

Как отмечает бывший сотрудник уголовной полиции и экс-министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт, слово Львова "дорого стоило", а пик его криминальной деятельности пришелся на 90-е и начало 2000-х годов.